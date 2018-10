Italië dreigt ermee luchthavens te sluiten als Duitsland massaal migranten terugstuurt Redactie

07 oktober 2018

17u48

Bron: Belga 3 Vluchtelingencrisis De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken dreigt ermee de luchthavens in zijn land te sluiten, na berichten dat Duitsland zich voorbereidt om groepen migranten naar Italië te sturen.

"Als iemand - in Berlijn of in Brussel - van plan is om tientallen migranten te dumpen met niet-geautoriseerde chartervluchten, moet hij weten dat geen enkele luchthaven toegankelijk is of toegankelijk zal zijn", zegt minister Matteo Salvini. "We sluiten de luchthavens, zoals we de havens ook al hebben gesloten."

Chartervluchten

Werknemers van de luchthaven van München hadden aan persagentschap dpa verklaard dat de autoriteiten in de zuidelijke staat Beieren in de komende dagen een groep migranten naar Italië willen terugsturen, die zich in Italië hadden geregistreerd alvorens in Duitsland aan te komen. Volgens de Dublin-regels van de Europese Unie is Italië verantwoordelijk voor de asielaanvragen van die migranten.

Volgens de bronnen zullen de migranten met chartervluchten worden overgevlogen naar Italië, en zullen ook Duitse politieagenten aan boord van het vliegtuig zitten. Eind juli werden ook al migranten met een chartervlucht naar Italië overgevlogen.

Streng anti-immigratiebeleid

De Italiaanse populistische regering die sinds juni aan de macht is, heeft een streng anti-immigratiebeleid aangenomen. In Italië komen talrijke migranten aan die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken.

In Beieren vinden volgend weekend deelstaatverkiezingen plaats. Terwijl de nationale regering over het algemeen openstaat voor de opvang van migranten, wil de Beierse regering al langer een strenger migratiebeleid implementeren. Zo wil Beieren zijn grenspolitie en grenscontroles versterken, en een grenskantoor opzetten om de deportatie van asielzoekers van wie de asielprocedure is verworpen, te versnellen.

Maandag

In de eerste helft van 2018 zijn 1.692 migranten vanuit Duitsland naar Italië teruggestuurd, terwijl Duitsland volgens de Dublin-regels tot 10.748 migranten had willen terugsturen.

Volgens dpa zou de eerste vlucht van München naar Italië al maandag kunnen vertrekken, met aan boord asielzoekers uit Nigeria. Een tweede vlucht zou voor 17 oktober gepland zijn.