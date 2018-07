Italiaans schip brengt geredde migranten terug naar Libië: "Mogelijk schending van het internationaal recht" IVI

Bron: Belga, The Guardian 10 Vluchtelingencrisis Een Italiaans schip heeft op de Middellandse Zee geredde migranten terug naar Libië gebracht. Dat zegt de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms. De VN-Vluchtelingenorganisatie onderzoekt de zaak. "Libië is geen veilige plaats en deze operatie kan een schending van het internationaal recht betekenen", laat de VN weten.

Het schip zou de sleepboot Asso 28 zijn, die werkt aan een olieplatform in de Middellandse Zee. De bemanning zou gisteren 108 vluchtelingen gered hebben uit het water. Een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bevestigt dat de Asso 28 naar Libië is gevaren, het land vanwaar de geredde mensen vertrokken zijn.

Het terugbrengen van de vluchtelingen naar Libië zou echter niet overeenstemmen met de internationale wetten. Migranten die gered worden in internationale wateren mogen namelijk niet teruggestuurd worden naar een plek waar hun leven in gevaar is. Zowel de VN als de EU erkennen Libië als onveilig.

Libische zoek- en reddingszone

Volgens de Italiaanse kustwacht heeft de reddingsactie echter plaatsgevonden in Libische wateren en was de actie gecoördineerd door de Libische kustwacht. Libië heeft eind juni een eigen zoek- en reddingszone ingericht, die zich ook uitstrekt over internationale wateren. Daar is het Libische reddingscoördinatiecentrum nu bevoegd voor de regeling van de operaties en het wijst schepen een haven toe. Het kan dit echter ook toewijzen aan een ander controlecentrum.

De VN-Vluchtelingenorganisatie heeft de locatie van de redding nog niet kunnen bepalen en moet de zaak nog verder onderzoeken. De VN bevestigt wel dat de migranten zijn teruggebracht naar land van herkomst.

Veroordeling

Italië werd in 2012 wegens de uitwijzing van op de Middellandse Zee geredde Afrikanen naar Libië veroordeeld door het Europees Hof van de Mensenrechten. Met de repatriëring heeft Italië deze mensen blootgesteld aan het risico op een onmenselijke behandeling, klonk het toen in het vonnis van het hof.