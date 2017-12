Iraakse vluchteling hangt 400 km aan onderkant bus om Europa te bereiken SI

17u37

Bron: Belga 1 REUTERS (Archiefbeeld) Vluchtelingencrisis De Balkanroute mag dan wel officieel gesloten zijn volgens de Servische autoriteiten, veel vluchtelingen hebben er hun leven voor over om naar het westen of noorden van Europa te reizen. Een 21-jarige vluchteling uit Irak greep zijn kans door zich in de Servische hoofdstad Belgrado aan de onderkant van een bus vast te klampen.

Hij riskeerde lijf en leden en werd pas 400 kilometer verder, bij de Kroatische hoofdstad Zagreb opgemerkt. Ondanks de lange, helse tocht, bleef de jongeman relatief ongedeerd, zo meldt de krant Jutarni List.

De Irakees werd opgemerkt toen een passagier geklop hoorde aan de onderkant van de bus. "We hoorden een hard geklop toen we ongeveer 40 kilometer van Zagreb verwijderd waren". De chauffeur van busmaatschappij Cazmatrans zette daarop de bus aan de kant. "Onmiddellijk kwam de jongeman vanonder de bus gekropen, het gezicht vol modder en de handen bebloed", zo wordt een passagier geciteerd. Een arts stelde vast dat de jongeman de zware rit relatief ongedeerd doorstaan had.