In gesloten Australisch kamp achtergebleven vluchtelingen moeten put graven voor drinkwater IB

03u18

Bron: BBC 0 rv/Twitter: @BehrouzBoochani Een achtergebleven vluchteling graaft een gat in het gesloten detentiekamp Manus. Vluchtelingencrisis Nadat het Australische detentiekamp Manus in Papoea-Nieuw-Guinea twee dagen geleden sloot, zijn honderden mannelijke vluchtelingen achtergebleven zonder voedsel of water. Om aan water te komen, zijn de mannen nu in de grond een put gaan graven. Inmiddels biedt Nieuw-Zeeland opnieuw aan om 150 van de vluchtelingen op te vangen, een aanbod waar Canberra herhaaldelijk weigerde op in te gaan.

Het vluchtelingenkamp op het Papoea-Nieuw-Guineese eiland Manus - waarin op zijn hoogtepunt 1.353 migranten werden gevestigd – werd op last van de rechter gesloten, omdat het ongrondwettelijk was bevonden. De vluchtelingen, allen mannen, kregen andere voorlopige verblijfplaatsen aangeboden, maar zeshonderd van hen weigerden het kamp te verlaten uit angst voor geweld van de lokale bevolking.

Legitieme angst

Volgens mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties is die angst legitiem, aangezien de vluchtelingen in het verleden al werden aangevallen. Bovendien is de alternatieve locatie onvoldoende beveiligd en nog niet af. De mannen zijn na twee dagen volgens de VN al bijna door hun voedselvoorraad heen, hebben geen toegang meer tot elektriciteit, werkende toiletten en stromend water. Om dat laatste, meest prangende probleem op te lossen, zijn ze nu een gat in de grond gaan graven om tot bij het grondwater te komen.

#Manus refugees digging holes to find water to drink. It’s unbearable to watch this crisis unfold. Photos via @BehrouzBoochani #auspol pic.twitter.com/nnPIAvrhEK Elaine Pearson(@ PearsonElaine) link

Aangevallen

De nog in het kamp aanwezige mannen lieten aan de BBC weten dat ze inmiddels waterputten aan het graven zijn en regenwater proberen op te vangen dat ze in oude vuilnisbakken bewaren. “We zijn al verschillende keren aangevallen”, zegt Behrouz Boochani, een Iraanse journalist die ook in het vluchtelingenkamp verblijft aan de BBC. Volgens hem zijn veel van de achtergebleven mannen er fysiek en mentaal slecht aan toe.

Australië houdt vluchtelingen die het continent illegaal per boot bereiken vast op detentiecentra op Manus Eiland en Nauru. Het land weigert categoriek om mensen op te nemen die illegaal hun kusten bereiken. Het controversiële beleid zou volgens de overheid mensenhandel en doden op zee voorkomen.