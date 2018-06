Gesponsorde inhoud Honderden migranten gered voor de kust van Spanje HA

23 juni 2018

18u10

Bron: AD.nl, AFP, DPA 0 Vluchtelingencrisis Bij reddingsoperaties voor de kust van Spanje zijn maar liefst 569 migranten gered. Dat melden Spaanse media. De migranten zijn naar het vasteland van Spanje gebracht. Een containerschip van de Deense reder Maersk Line heeft dan weer 113 migranten gered voor de kust in het zuiden van Italië, zo liet een woordvoerder van Maersk Line weten.

Honderden migranten probeerden vanochtend in zo'n twintig boten de Spaanse kust te bereiken. De Spaanse kustwacht kwam daarop direct in actie en bracht de opvarenden naar de havens van Tarifa en Barbate. Onder hen waren ook kinderen en baby's.

In de straat van Gibraltar redde de Salvamento Marítimo 264 mensen op 16 boten. Even verderop in de Alboránzee werden 176 migranten uit het water gehaald en in de buurt van de Canarische Eilanden werden 129 anderen gered. Twee andere boten met in totaal 18 migranten worden momenteel nog vermist.

(Lees verder onder de tweet)

SAR Mastelero rescata 36+55 #personas 2 #pateras #Alboran y guardamar Polimnia otra con 58. En #Estrecho salvamar Denébola rescata 2 personas otra patera. Hasta ahora, 569 rescatados/21 pateras: Estrecho 264 de 16 pateras, Alborán 176 rescatados de 4 y 129 de 1 cayuco #Canarias pic.twitter.com/TtRT4NXOLc SALVAMENTO MARÍTIMO(@ salvamentogob) link

Een containerschip van de Deense reder Maersk Line heeft dan weer 113 migranten gered voor de kust in het zuiden van Italië, aldus een woordvoerder van Maersk Line. Het schip bevindt zich voor de kust van de stad Pozzallo op Sicilië en wacht op instructies van de Italiaanse autoriteiten over wat het verder moet doen.

De migranten werden gisteren gered nadat het schip 's morgens een noodsignaal had ontvangen, zegt de woordvoerder. Intussen wacht het reddingsschip Lifeline van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline vandaag in internationale wateren nog altijd op een diplomatieke oplossing en bevoorrading voor de zo'n 230 migranten aan boord.

Net als bij de Aquarius, het schip dat uiteindelijk in de haven van Valencia terechtkon, wijzen Italië en Malta de verantwoordelijkheid voor de Lifeline af.

(Lees verder onder de foto)

Asieltop

De reddingsacties vallen samen met een bijeenkomst van de Spaanse premier Pedro Sanchez met president Emmanuel Macron vandaag in Parijs. De twee spreken daar onder andere over migratie. Morgen en komende week gaat het gesprek verder in Brussel, waar regeringsleiders uit de EU over het asielprobleem zullen praten.

De aanhoudende stroom migranten leidde de afgelopen tijd tot talloze politieke discussies. Italië en Malta besloten recentelijk om schepen met bootvluchtelingen te weigeren en in Duitsland geraakt de regering het niet eens over het al dan niet sluiten van de grenzen. Een Europese oplossing zou volgens bondskanselier Angela Merkel een betere oplossing zijn.