Guatemalteeks meisje (7) sterft terwijl ze vastgehouden wordt door Amerikaanse grenspolitie IB

14 december 2018

04u01

Bron: Reuters, ANP 0 Vluchtelingencrisis Een zevenjarig meisje uit Guatemala is aan uitputting en uitdroging overleden, terwijl de Amerikaanse grenspolitie haar in hechtenis hield. Het meisje maakte met haar vader deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten waren overgestoken en zich vrijwillig aangaven bij de Amerikaanse grenspolitie.

Volgens de Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg. Haar lichaamstemperatuur was meer dan veertig graden. Ze werd overgebracht naar een ziekenhuis in El Paso, waar ze overleed.

“Verschillende dagen niet gegeten of gedronken”

Normaliter worden migranten bij binnenkomst in de opvangcentra medisch onderzocht en krijgen zij voedsel en water. Of dat ook nu is gebeurd is niet bekend. De krant citeert een verklaring van de U.S. Customs and Border Protection dat het meisje volgens getuigen al verschillende dagen niets gegeten of gedronken had.

Burgerrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de omstandigheden in de opvangcentra. De laatste maanden worden de centra overspoeld door gezinnen met kinderen die asiel zoeken in de Verenigde Staten.

Grensmuur

De Amerikaanse president Trump voert een harde lijn tegen migratie en wil nog steeds een grensmuur bouwen tussen de VS en Mexico, een van zijn verkiezingsbeloftes.

Afgelopen zomer voelde hij een 'zerotolerancebeleid’ waardoor kinderen aan de grens van hun ouders gescheiden werden, wat tot veel ophef in binnen- en buitenland leidde, waarna het beleid deels werd teruggedraaid.