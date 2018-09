Griekse autoriteiten dreigen berucht vluchtelingenkamp op Lesbos te sluiten ADN

10 september 2018

16u24

Bron: ANP, Reuters 0 Vluchtelingencrisis De Griekse autoriteiten dreigen het grote opvangcentrum voor migranten op Lesbos te sluiten. De gouverneur van de Noord-Egeïsche Eilanden zegt dat inspecteurs er schrikbarende toestanden hebben aangetroffen. Als de problemen niet binnen dertig dagen worden opgelost, moet het kamp dicht.

In het beruchte kamp Moria zijn volgens officiële cijfers circa 8.300 vluchtelingen en migranten ondergebracht. Er is eigenlijk maar capaciteit voor zo'n 3.000 mensen. De vluchtelingen en migranten wonen in vuile tenten en containers. (Seksueel) geweld is er schering en inslag.

Eind augustus zei een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie nog dat de situatie in Moria "een kookpunt" bereikt. Inmiddels luidt ook gouverneur Christiana Kalogirou de noodklok. Ze stelde in een verklaring dat inspecteurs onder meer kapotte rioolbuizen en enorme hoeveelheden afval hebben aangetroffen. De stank blijkt niet te harden. Ook zou er een hoog risico zijn op de overdracht van ziektes vanwege de overbevolking en de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen leven.

Deadline van 30 dagen

"We stellen een deadline van dertig dagen om alle problemen op te lossen'', schreef Kalogirou aan de directeur van het kamp en de minister van Migratie. "Als zelfs maar één van de problemen niet wordt opgelost, zullen we de werking van Moria verbieden."

Als het kamp sluit, is het niet meteen duidelijk waar de duizenden bewoners naartoe moeten. Griekenland heeft de recente maanden al tal van asielzoekers verplaatst naar het vasteland om de druk op kampen op de eilanden te verminderen. Ook op andere Griekse eilanden zou de situatie immers nijpend zijn. In een centrum op Samos zitten 2.700 migranten, bijna vier keer meer dan waar het voor is ontworpen. Verder zijn ook in kampen op Chios en Kos veel meer vluchtelingen opgevangen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Lesbos was tijdens de asielcrisis van 2015 het geprefereerd toegangspunt in de Europese Unie voor bijna een miljoen Syriërs, Afghanen en Irakezen. Vandaag komen er nog steeds in kleine hoeveelheden bootjes toe.