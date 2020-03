Griekenland versterkt en verlengt hek aan grens met Turkije om migranten tegen te houden Onrust Grieks-Turkse grens ADN

08 maart 2020

20u36

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Griekenland gaat het hek langs de grens met Turkije met 36 kilometer verlengen om migranten en vluchtelingen die proberen over te steken, beter te kunnen tegenhouden. Dat meldt een overheidsvertegenwoordiger aan het persbureau AFP.

"We hebben besloten om de omheining onmiddellijk uit te breiden in drie gebieden", aldus de bron.

Het gaat over uitbreidingen ten zuiden van het gebied dat momenteel onder druk staat. De rest van de omheining zal worden versterkt. Ook de oproerpolitie werd de afgelopen dagen versterkt met onder meer drones en politiehonden, wist een politiebron.



Turkije had vorige week besloten migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen. In de hoop de grens met Griekenland over te kunnen steken, zijn duizenden migranten er naartoe getrokken. Maar Griekenland houdt hen vooralsnog tegen. De oproerpolitie heeft daarbij al hardhandig ingegrepen.

