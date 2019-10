Griekenland beleeft “ergste periode” op migratievlak sinds 2016 en wil tegen eind 2020 zo’n 10.000 migranten naar Turkije terugsturen ADN

30 september 2019

21u37

Bron: Belga 2 Vluchtelingencrisis De Griekse regering wil tegen eind 2020 zo'n 10.000 migranten naar Turkije terugsturen. Dat is één van de maatregelen die de regering heeft genomen daags na de dodelijke brand in het vluchtelingenkamp van Moria op het eiland Lesbos. Premier Kyriakos Mitsotakis riep vandaag zijn ministers bijeen voor een buitengewone ministerraad.

De laatste weken is het aantal vluchtelingen dat vanuit Turkije aankomt op de Egeïsche eilanden erg toegenomen. Volgens adjunct-minister voor Civiele Bescherming Lefteris Oikonomou beleeft Griekenland zijn "ergste periode" op migratievlak sinds het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije van 2016. Er verblijven zo'n 70.000 migranten en vluchtelingen op Grieks grondgebied.

Athene gaat ook de patrouilles op de Egeïsche Zee versterken, gaat door met het overbrengen van migranten van de Griekse eilanden naar het continent, en zal gesloten centra bouwen voor illegalen of hen aan wie asiel geweigerd is. Bedoeling is ook het Griekse asielsysteem te herzien.



Het omstreden vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije stelt dat Griekenland alle vluchtelingen en migranten mag terugsturen die illegaal de oversteek vanuit Turkije ondernemen en die geen kans op asiel maken omdat ze uit een veilig derde land komen. Voor elke teruggestuurde migrant wil de Europese Unie een vluchteling hervestigen.

De deal met Ankara deed het aantal aankomsten in Griekenland spectaculair dalen, maar de voorbije tijd neemt de instroom weer toe. Vorige week maandag alleen al maakten 379 mensen vanuit Turkije de oversteek naar de Griekse eilanden. Bovendien loopt de verwerking van de asielaanvragen in Griekenland bijzonder moeizaam.