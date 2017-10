Franse politie belaagt vluchtelingenkinderen met traangas en vernielt tenten nabij Calais LB

17u26

Bron: The Independent 4 AP Vluchtelingen uit Iraaks Koerdistan schuiven aan voor een voedselbedeling door de Franse ngo Emmaus in Duinkerke. Vluchtelingencrisis Nieuwe bewijzen zijn opgedoken waaruit blijkt dat vluchtelingen rond het voormalige kamp in het Noord-Franse Calais het slachtoffer zijn van "gratuit en extreem" politiegeweld en dat de agenten bezittingen van de vluchtelingen vernielen. Na een recent onafhankelijk onderzoek veroordeelt de Franse overheid het politiegeweld.

Een jaar na de ontruiming en vernieling van de zogenaamde Jungle, het vluchtelingenkamp in Calais, loopt het aantal vluchtelingen in de omgeving daar op tot naar schatting 2.000. Uit nieuwe bewijsstukken die de Britse krant 'The Independent' kon inkijken, blijkt dat agenten ermee dreigen families uit elkaar te rukken, agressief traangas gebruiken, tenten van vluchtelingen vernielen, hun telefoons en schoenen afnemen en gretig de wapenstok hanteren. Uit getuigenissen blijkt voorts dat vluchtelingen soms lange tijd worden opgesloten in lokale politiekantoren. Zo getuigde een gezin dat ze een hele dag aangehouden bleven en dat ze al die tijd geen voedsel of luiers voor hun baby kregen.

Op een video is te zien hoe een vluchteling op de grond ligt met drie agenten rond hem en hoe één van die agenten de gsm van de man het riool in schopt. (lees verder onder de video)

Eerder deze week veroordeelde de Franse overheid het misbruik van traangas en het vernielen van persoonlijke bezittingen van vluchtelingen door de politie. Onderzoekers hadden in een door de overheid besteld rapport bevestigd dat de politie zijn boekje te buiten gaat.

Het onderzoek werd bevolen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en dit als reactie op een balans die Human Rights Watch in juli opmaakte en waaruit bleek dat de politie routineus traangas inzet, ook tegen slapende kinderen en in andere situaties waarbij de vluchtelingen geen dreiging vormen. Volgens het nieuwe onderzoek besproeien agenten ook regelmatig slaapzakken, dekens en kledij met traangas in een poging de vluchtelingen aan te manen de regio te verlaten.

Er zijn ook gevallen gemeld waarbij de politie slapende kinderen uit hun tenten jaagt en ermee dreigt gezinnen uit elkaar te rukken.



Zo getuigde een Iraaks-Koerdische vrouw hoe de politie op een ochtend de tent opendeed waar haar kinderen van twee en vier jaar lagen te slapen en hen beval zo snel mogelijk op te krassen. "Er waren veel agenten, wel 50 of 60. Ze bevalen mij met mijn kinderen naar het meer te gaan, waar er meer vluchtelingen verbleven. We gingen daar naartoe en we moesten allemaal gaan zitten in een cirkel van agenten. Een vertaler die bij de politie was, zei dat de regering had besloten dat indien we niet met hen meegingen, ze de gezinnen uit elkaar zouden halen en de mannen voor twee jaar de cel in zouden vliegen. Ze zeiden ook dat ze de kinderen bij hun ouders zouden weghalen. We waren heel bang".

