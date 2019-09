Franse ordediensten ontruimen groot migrantenkamp nabij Duinkerke ADN

17 september 2019

11u27

Bron: Belga, ANP 0 Vluchtelingencrisis De Franse ordediensten hebben vandaag duizend migranten geëvacueerd uit het migrantenkamp in Grande-Synthe, nabij Duinkerke. Dat hebben journalisten van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

Het migrantenkamp stond er sinds december vorig jaar. De burgemeester van Grande-Synthe, Martial Beyaert, opende toen een sporthal voor migrantengezinnen wegens de kou.

Daarna verschenen rond het pand steeds meer tenten en groeide het aantal asielzoekers - die graag naar Groot-Brittannië willen - rond de hal naar ongeveer duizend. Een deurwaarder stelde begin augustus vast dat 170 mensen in de sportzaal woonden en nog eens 800 anderen in de ongeveer 550 tenten errond. Het gaat om overwegend Iraakse Koerden.



Iets na 8 uur vanochtend begon dan de evacuatie, die kalm verliep. De eerste groepen, overwegend jonge mannen, legden hun bagage in drie bussen die hen naar verschillende opvangcentra moesten brengen. Hun gezinnen volgden even later.

De ontruiming volgt op een beslissing van de administratieve rechtbank van Rijsel op 4 september. De rechtbank had bepaald dat de omstandigheden in het kamp een gevaar vormden voor de volksgezondheid en de veiligheid. De burgemeester van Grande-Synthe noemde een ontruiming eerder “verantwoordelijk” en “in het belang van de vluchtelingen”.