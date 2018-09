Franse autoriteiten ontruimen vluchtelingenkamp nabij Duinkerke Redactie

06 september 2018

09u18

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De Franse autoriteiten zijn donderdagochtend gestart met de ontruiming van het vluchtelingenkamp van Grande-Synthe, nabij Duinkerke in het noorden van Frankrijk.

In het kamp wonen honderden mensen in hachelijke omstandigheden, zo is bij de lokale prefectuur vernomen. De operatie is bedoeld om het kamp te ontmantelen.

Er wonen tussen 500 en 800 migranten, vooral Iraakse Koerden. Zij hopen naar Groot-Brittannië te kunnen gaan.