Francken: 'Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen EU meer binnen dit en vijf jaar' 'De hervorming van Dublin is dood'

05 juni 2018

13u33

Bron: Belga 6 Vluchtelingencrisis De hervorming van de Europese Dublin-verordening, die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een ingediende asielaanvraag, is "dood". Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na overleg met zijn Europese collega's. "Er is geen voldoende grote basis om de onderhandelingen verder te zetten. Verschillende landen hebben zich erg terughoudend getoond." Nochtans is een oplossing nodig: " Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en vijf jaar."

De Dublin-verordening zoals die nu bestaat, bepaalt dat de EU-lidstaat waar iemand asiel aanvraagt, die asielaanvraag moet afhandelen. De asielcrisis die in 2015 losbarstte, toonde echter aan dat er aan die regel van alles schort. Zo zijn het de landen aan de Europese buitengrenzen, zoals Italië en Griekenland, die met het gros van de asielaanvragen worden opgezadeld.

Maar drie jaar na de start van de crisis en twee jaar nadat de Commissie een voorstel heeft ingediend om 'Dublin' te hervormen, lijkt een akkoord tussen de lidstaten nog steeds veraf.

Verzet uit verschillende landen

Vooral Italië, waar de nieuwe regering er openlijke anti-migratiestandpunten op nahoudt, heeft zich klaar en duidelijk verzet tegen de compromistekst die het Bulgaarse voorzitterschap op tafel had gelegd. Ook Duitsland, de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en de Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië) zeiden dat ze niet konden instemmen met de tekst in zijn huidige vorm.

Geconfronteerd met de huidige stand van zaken, heeft Oostenrijk, dat op 1 juli het voorzitterschap van de Europese ministerraden overneemt, te kennen gegeven dat het niet verder zal werken aan de Dublin-hervorming. Tijdens een informeel overleg van de Europese ministers op 12 en 13 juli in Innsbruck wil Wenen wel "een nieuw perspectief" voorstellen om het debat over het Europese migratiebeleid uit het slop te halen. Het wil praten over de versterking van de Europese buitengrenzen en de strijd tegen illegale migratie, maar niet over de herziening van de Dublin-verordening.

Gebrek aan vertrouwen

"Er heerst een groot gebrek aan vertrouwen in de Europese Unie. Italië en Griekenland geloven niet dat de andere landen hen in een crisissituatie zullen helpen. We moeten daarom eerst over de essentie praten, namelijk het aanpakken van de illegale migratie", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Omdat de lidstaten geen akkoord over de Dublin-hervorming konden vinden, ligt de bal nu in het kamp van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. Hij zal het dossier aansnijden tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders op 28 en 29 juni. "Ik kan mij niet voorstellen dat de context geschapen wordt die een compromis op de Europese Raad mogelijk maakt. Er is zelfs geen gekwalificeerde meerderheid", zegt Francken.

"Men focust niet op essentie"

Het doel blijft een evenwicht te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid, maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Het zal niet evident zijn, maar België is tot een compromis bereid", zegt Francken. "Maar, zoals ik altijd zeg: Europa is een huis. We discussiëren nu al drie jaar over wie in welke kamer mag slapen, maar wat we volgens mij vooral moeten te weten komen, is wie langs de voor- en de achterdeur naar binnen komt."

Volgens Francken focust het debat "niet op de essentiële zaken". “Het debat zit nu een beetje fout en men focust niet op de essentie. We zijn onze eigen ondergaan aan het creëren. Alle verkiezingen gaan naar rechts, sommige voorstellen zijn heel extreem.

Stop op illegale migratie

De Belgische staatssecretaris wil bij zijn Europese collega's dan ook pleiten voor een "Australische aanpak", waarbij geen enkele vorm van illegale migratie getolereerd wordt. "Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en vijf jaar", voegde hij nog toe. Zelf wil hij "de buitendeuren sluiten", een absolute stop op illegale migratie. Dit onder meer door meer middelen uit te trekken voor asielopvang in de regio en door een akkoord sluiten met Tunesië, zoals er al een is met Turkije, om op zee de migranten te redden die uit Libië vertrokken zijn en hen naar Tunesië te brengen.

Fundamentele oplossingen kunnen alleen maar via politieke compromissen gevonden worden, maar moeten in elk geval pushbacks van migranten in de Middellandse Zee opnieuw mogelijk maken, vindt hij. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verbood zulke pushbacks in 2012.

Maar "de rechtspraak moet zich aanpassen, anders is er geen Europees Hof voor de Rechten van de Mens meer", aldus Francken nog. "Sommige mensen in ivoren torens moeten eens goed beseffen wat er echt aan de hand is in ons Europa.”

Op zoek naar Europese steun in visumzaak

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vandaag ook zijn Europese collega's opgeroepen zich bij België aan te sluiten in een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Syrische gezin uit Aleppo dat vorig jaar een asielvisum geweigerd werd, is nu naar het Hof in Straatsburg getrokken omdat het volgens Francken van mening is dat België iedereen die bedreigd is, actief moet binnenhalen in Europa.

"Het toekennen van visa voor een kort verblijf alleen maar om een asielaanvraag te kunnen indienen, is totaal onvoorstelbaar", zegt Francken. "Met dat systeem zouden de grenzen van Schengen verlegd worden naar elke Europese ambassade of consulaat waar dan ook ter wereld."

Francken maakte vorige week bekend dat de Syrische familie naar het Mensenrechtenhof getrokken is. Vandaag, tijdens de vergadering van de Europese ministers die bevoegd zijn voor Asiel en Migratie, sprak Francken zijn Europese collega's over de zaak aan en probeerde hij hen ervan te overtuigen zich bij België aan te sluiten.