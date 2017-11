Europese Commissie spoort lidstaten aan om hervestiging asielzoekers op te drijven SI

18u11

Bron: Belga 0 EPA Dimitris Avramopoulos Vluchtelingencrisis De Europese Commissie wil een versnelling hoger schakelen met de hervestiging van asielzoekers in de lidstaten. Dat heeft eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos woensdag verklaard. "Ik spoor de lidstaten aan om hun wettelijke verplichtingen zo snel mogelijk te vervullen. De solidariteit met Griekenland en Italië mag niet stoppen en moet ook verdergaan dan de huidige afspraken." Polen, Hongarije en Tsjechië kregen opnieuw een veeg uit te pan, omdat ze nog altijd weigeren aan het verplichte spreidingsplan deel te nemen.

Avramopoulos gaf woensdag vanuit de Berlaymont een stand van zaken over het Europese asiel- en migratiebeleid. De vlijmscherpe kritiek van de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten op het EU-optreden in Libië, maakte de kwestie extra actueel.

De eurocommissaris benadrukte eerst de forse verbetering van de situatie op het terrein. "De migratiestroom is met 63 procent afgenomen in vergelijking met vorig jaar. We geraken stilaan uit crisis-modus", klonk het. "Maar dat betekent niet dat we zelfvoldaan moeten worden, of dat ons werk erop zit. Migranten - bijvoorbeeld in Libië - zitten nog steeds in verschrikkelijke situaties. Daarom werken we op alle fronten, onze eerste prioriteit is om levens te redden."

Dat de situatie sinds vorig jaar een stuk beheersbaarder is geworden, is voor de eurocommissaris wel dé kans om het wettelijk migratiekader te hervormen en versterken. De hervestiging van migranten over de Europese Unie - de commissie riep de lidstaten eind september op om 50.000 plaatsen te voorzien, op vrijwillige basis - kan ook nog beter, vindt hij. "Ik bedank de lidstaten die al op die vraag zijn ingegaan, maar roep ook de anderen op om zich te engageren", klonk het. Welke lidstaten hoeveel plaatsen hebben toegezegd is niet duidelijk. Voor ons land zijn het er 1.150 voor volgend jaar, Frankrijk zegde al 10.000 plaatsen toe.

Al 31.500 migranten hervestigd

Over dat andere spreidingsmechanisme - het verplichte tijdelijke spreidingsplan dat de lidstaten verplicht om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea over te nemen van toegangspoorten Italië en Griekenland in crisissituaties - was de eurocommissaris ook duidelijk: De inbreukprocedure tegen Polen, Hongarije en Tsjechië omdat ze weigeren aan dat spreidingsplan deel te nemen, blijft lopen, en "als er niets verandert, dan kan de Commissie altijd nog een stapje verdergaan", klonk het streng.

Momenteel zijn er volgens Avramopoulos al 31.500 migranten hervestigd, 3.800 vluchtelingen wachten nog op herlokalisatie.

"De EU is geen gesloten vesting en zal dat ook nooit worden. We blijven een veilige haven voor zij die bescherming nodig hebben", benadrukte de eurocommissaris tot slot. "Maar om onze standaarden hoog te houden, kunnen we alleen diegenen die ons nodig hebben, helpen. Anderen moeten terugkeren."