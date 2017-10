Europees Parlement: "Verdeel asielzoekers eerlijk over lidstaten" HA

Bron: Belga 0 AP Vluchtelingencrisis Het Europees Parlement wil komaf maken met het principe dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Om de druk op de landen aan de Europese buitengrenzen te verminderen, willen de volksvertegenwoordigers een automatisch spreidingsmechanisme voor asielzoekers invoeren.

De bevoegde commissie van het Europees Parlement schaarde zich vanochtend met 43 tegen 16 stemmen bij 0 onthoudingen achter een drastische hervorming van de zogenaamde Dublinregels, die bepalen welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor een asielaanvraag. In het huidige systeem is dat doorgaans de lidstaat waar de asielzoeker het eerst voet aan grond zet.

Minder subsidies

De europarlementsleden gooien het over een andere boeg. Asielzoekers gaan bij voorkeur naar het land waar reeds familieleden wonen, waar ze eerder al een visum of verblijfsvergunning hadden of waar ze een diploma hebben. Is dat niet het geval, dan worden ze herplaatst naar lidstaten die in verhouding tot hun rijkdom en bevolking de minste asielaanvragen ontvangen. Lidstaten die niet meewerken, zouden minder Europese subsidies krijgen.

De lidstaten moeten inkomende migranten registreren, veiligheidscontroles uitvoeren en nagaan of ze al dan niet in aanmerking komen voor internationale bescherming. Migranten die geen recht hebben op bescherming worden niet in het spreidingsmechanisme geplaatst en moeten meteen teruggestuurd worden, zo menen de Europese volksvertegenwoordigers.

Harde dobber

De Europarlementsleden moeten nog onderhandelingen aanknopen met de lidstaten. Dat belooft een harde dobber te worden. De regeringen zijn het onderling nog lang niet eens over de hervorming van het asielbeleid. Dat kwam onder grote druk te staan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. De meeste lidstaten schaarden zich toen achter een tijdelijk spreidingsplan om de druk op Griekenland en Italië te verminderen, maar een aantal Centraal- en Oost-Europese landen weigerde mee te doen en blijft zich ook nu nog verzetten tegen de verplichte opvang van asielzoekers. Europees president Donald Tusk hoopt de lidstaten ten laatste tegen juni volgend jaar op dezelfde golflengte te krijgen.

