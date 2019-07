Europees akkoord gevonden: 131 geblokkeerde migranten mogen dan toch van boord ADN

31 juli 2019

14u17

Bron: Belga, ANP 6 Vluchtelingencrisis Er is een Europees akkoord gevonden voor de migranten die geblokkeerd zitten op het Italiaanse schip Gregoretti. Dat maakte de Europese Commissie vandaag bekend. De migranten mogen daarom op korte termijn ontschepen.

Vijf EU-lidstaten, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Luxemburg en Ierland hebben, net als de Italiaanse kerk, aanvaard om de 131 migranten te helpen.

Zij werden vorige week gered op zee en zitten al dagenlang vast op een schip van de Italiaanse kustwacht, de Gregoretti, in de haven van de stad Catania in Sicilië. De rechts-populist Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken van Italië, bepaalde dat de asielzoekers aan boord moesten blijven. Hij wilde dat andere Europese landen de migranten zouden overnemen.



Salvini zegt nu dat de migranten van hem "de komende uren" van boord mogen gaan. "Probleem opgelost", schreef hij op Facebook.

Maar op Europees niveau is het probleem allerminst structureel opgelost. De voorbije maanden is het bijna de regel dat geredde migranten eerst in Italië aan land mogen gaan, waarna andere landen zich na lang onderhandelen bereid verklaren om hen op te vangen. Een langetermijnoplossing voor de verdeling van bootvluchtelingen is niet in zicht.