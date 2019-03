EU heeft bijna 730.000 vluchtelingen uit de Middellandse Zee gered sinds 2015 ADN

31 maart 2019

08u14

De Europese Unie heeft bijna 730.000 vluchtelingen uit de Middellandse Zee gered sinds 2015. Dat melden kranten van de Duitse Funke Media Group op basis van cijfers van de Europese Commissie.

De kranten citeren een brief van Dimitris Avramopoulos, de migratiecommissaris van de EU, aan het Europees Parlement waarin staat dat het redden van mensenlevens een topprioriteit blijft van de EU. Hij stelt dat vooral niet-gouvernementele organisaties een sleutelrol hierbij hebben gespeeld en dat hun werk niet mag 'gecriminaliseerd' worden.

Maar anderzijds moet eenieder die hieraan deelneemt de internationale regels in acht nemen en zeker niet bijdragen aan het instandhouden van mensensmokkelroutes, klinkt het voorts in de brief.



Deze week heeft de EU haar Operatie Sophie in de Middellandse Zee opgeschort. Er was onenigheid over hoe de geredde vluchtelingen over de lidstaten moesten verdeeld worden. De Italiaanse regering was gekant tegen een verlenging van Operatie Sophia, tenzij lidstaten meer vluchtelingen willen opnemen. De operatie zal wel nog luchtsteun bieden aan de Libische kustwacht.

