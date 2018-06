EU gaat migratie uitgebreid bestuderen "HOPELIJK KAN HET BIJDRAGEN TOT BETER BELEID" HA

21 juni 2018

16u36

Bron: IPS 0 Vluchtelingencrisis De Europese Unie investeert 5 miljoen euro in een omvangrijk onderzoek naar migratie. Onderzoekers uit de hele wereld moeten meer duidelijkheid gaan verschaffen over de relatie tussen migratie en ontwikkeling en de motieven van mensen om hun thuisland te verlaten.

Het gaat om het grootste door de EU gefinancierde onderzoeksproject op het gebied van migratie tot nu toe. De leiding ligt bij het Peace Research Institute in Noorwegen, in samenwerking met onderzoekscentra in Europa, Afrika en Azië. In totaal 36 onderzoekers zullen bij het project betrokken zijn.

“We willen onder meer bijdragen aan langetermijnoplossingen op migratiegebied door te kijken naar het verband tussen het Europese immigratiebeleid en het ontwikkelingsbeleid”, zegt PRIO-onderzoeker en projectmanager Jorgen Carling.

Effectiever migratiebeleid

Een van de vragen waar de onderzoekers antwoord op willen, is wat de doorslag geeft voor mensen om thuis te blijven en een toekomst op te bouwen in eigen land.

De connectie tussen migratie en ontwikkeling is essentieel bij het inrichten van een effectiever migratiebeleid, zegt Carling. De onderzoekers zullen de term ‘ontwikkeling’ nader bekijken. “Dit is niet zo simpel als het lijkt, want meer ontwikkeling leidt vaak ook tot meer migratie, niet tot minder. We gaan dit verschijnsel analyseren om erachter te komen hoe het werkt”, legt hij uit.

September

“Ontwikkeling wordt vaak gebruikt als term voor alle mogelijke sociale veranderingen in een positieve richting. Maar in de realiteit kunnen dingen beter worden, er kan bijvoorbeeld meer welvaart komen, terwijl de criminaliteit stijgt en de kloof tussen arm en rijk groter wordt.”

Het project gaat in september van start. “Hopelijk kan het bijdragen tot een beter beleid. We zullen zeker nieuwe kennis opdoen”, zegt Carling. Het onderzoek is echter maar een klein deel van het politieke spel rond migratie, erkent hij. “Maar wel een belangrijk deel.”