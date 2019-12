Erdogan waarschuwt: “Turkije kan nieuwe migratiegolf uit Syrië niet aan” HR

22 december 2019

20u43

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag gezegd dat ruim 80.000 mensen uit de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië op de vlucht zijn naar Turkije. Hij waarschuwde Europese landen dat dit een "een nieuwe migratiegolf" zal teweegbrengen als het geweld in de Idlib-regio in Syrië niet wordt gestopt.

Sprekend tijdens een prijsuitreiking in Istanbul zei Erdogan dat meer dan 80.000 mensen momenteel onderweg zijn van Idlib naar Turkije vanwege Russische en Syrische bombardementen in de regio. Hij zei dat het onvermijdelijk is dat Europa een nieuwe migrantencrisis zoals in 2015 tegemoet gaat, tenzij het helpt het geweld in de regio te stoppen.

Turkije zal de last van de vluchtelingen niet alleen dragen, aldus de president, die eraan toevoegde dat “alle Europese landen, vooral Griekenland, de negatieve impact zullen voelen”. Turkije zegt dat het al 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt.

Overeenkomst met EU

“Onvermijdelijk zullen we taferelen zien zoals die van voor 18 maart”, zo verwees Erdogan naar een overeenkomst die Turkije en de Europese Unie in 2016 sloten om de migratiestroom naar Europa om te buigen door middel van financiële steun van de EU voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije.

Erdogan zei ook dat Turkije in samenspraak met Rusland al het mogelijke doet om de bombardementen in Idlib te stoppen. Een Turkse delegatie zal maandag naar Moskou gaan om de ontwikkelingen in Syrië te bespreken. Turkije zal na die gesprekken bepalen welke stappen het zal nemen, aldus Erdogan.

Jihadisten

De opstandelingen die vechten tegen het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad hebben hun laatste bolwerk in de provincie Idlib en aangrenzende gebieden. De strijd zou zijn opgelaaid toen strijders van het jihadistische Hayat Tahrir al-Sham de aanval openden op posities van het regime. Het Syrische leger ging vervolgens met Russische luchtsteun in de tegenaanval.