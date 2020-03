Erdogan roept Griekenland op grenzen open te stellen voor migranten: “Laat ze naar andere Europese landen gaan” Onrust Grieks-Turkse grens ADN

08 maart 2020

16u03

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Griekenland opgeroepen om de grenzen open te stellen voor migranten. "Hé, Griekenland. Ik doe een beroep op jullie. Open de poorten en bevrijd je van deze last", zei de Turkse president zondag tijdens een tv-toespraak in Istanbul. "Laat ze naar andere Europese landen gaan", voegde hij toe.

Tegelijkertijd beschuldigde Erdogan Griekenland van het "slaan", "doden" en "martelen" van migranten die illegaal de oversteek naar Europa hebben gemaakt.

Spanningen

De spanningen tussen Turkije en Griekenland lopen op nadat Erdogan vorige week besloot migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen. In de hoop de grens met Griekenland over te kunnen steken, zijn duizenden migranten naar de grenzen getrokken, maar Griekenland houdt hen vooralsnog tegen met onder meer traangas. Enkel op zee werd de Turkse kustwacht wel nog opgedragen vluchtelingen tegen te houden, omdat de oversteek te gevaarlijk is.

De Turkse kustwacht heeft zondag nog 121 migranten opgepikt in de Egeïsche Zee die in twee bootjes de oversteek naar Griekenland hadden gewaagd, zo meldde het staatsagentschap Anadolu. De Griekse kustwacht zou de boten terug naar de Turkse wateren hebben gedreven, waarna alle migranten terug naar Turkije werden gebracht.

Erdogan naar Brussel

Erdogan komt maandag naar Brussel om met functionarissen van de EU over de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens te praten. Ook het vluchtelingenakkoord uit 2016 en de situatie in Syrië zullen tijdens de gesprekken aan bod komen. Erdogan zei tijdens zijn toespraak te hopen dat zijn land meer steun krijgt van de internationale gemeenschap.

Intussen is duidelijk dat de Turkse president een ontmoeting zal hebben met Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Dat heeft de woordvoerder van die laatste op Twitter bevestigd. Het gesprek is gepland om 18 uur.

Lees ook: Vijf vragen over de duizenden migranten die door Erdogan staan te drummen aan ‘poort naar Europa’ (+)

Lees ook: Robin Ramaekers tussen de duizenden vluchtelingen aan de Turks-Griekse grens: het is een poel van menselijke ellende (+)