Er waren streefcijfers voor arrestaties van migranten in Maximiliaanpark

Bron: Belga 0 BELGA Migranten in het Brusselse Maximiliaanpark. Vluchtelingencrisis De politiediensten, de overheidsdiensten van Binnenlandse Zaken en Justitie en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hadden streefcijfers voor de arrestaties van migranten in het Maximiliaanpark. Dat blijkt uit de verslagen van vergaderingen die Belga en La Libre Belgique konden inkijken.

Volgens die verslagen werden er begin september voorbereidende vergaderingen gehouden voor die arrestaties. Tussen 6 en 15 september werden er dagelijkse acties voorzien, waarbij er elke dag tussen de 20 en 30 mensen "zouden moeten" opgepakt worden. DVZ garandeerde dat er voldoende plaatsen waren in de gesloten centra.

Jambon: "Idioot te denken dat er quota zijn"

De verslagen maken melding van een "grote actie" op 21 september, waarbij 250 arrestaties werden vooropgesteld. De operatie lekte echter uit en werd afgeblazen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zei hierover in het parlement dat de actie niet meer nodig was "vanwege het succes van de multidisciplinaire aanpak". Hij zei toen dat het oppakken van 250 mensen niet de doelstelling was van die grote actie.

Benoît Hellings (Ecolo) vroeg in de Kamer of er quota waren. Minister Jambon antwoordde toen dat hij geen quota heeft opgelegd en dat het "compleet idioot" was "om dat ook maar te denken".

De voorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga Alexis Deswaef beweerde eerder al dat er quota voor de arrestaties bestonden en sprak in dat verband over "razzia's". Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkende toen het bestaan van quota.