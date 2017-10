Duitsland en Denemarken verlengen grenscontroles met zes maanden EB

Duitsland en Denemarken verlengen de controles aan hun grenzen met zes maanden. Beide landen verwijzen daarvoor naar de terreurdreiging in Europa. Eind september had de Europese Commissie nog voorgesteld dat Schengenlanden die geconfronteerd worden met terreurdreiging of andere gevaren voor de binnenlandse veiligheid, voortaan in uitzonderlijke omstandigheden tot drie jaar lang nationale grenscontroles moeten kunnen herinvoeren.

In Duitsland gaat het vooral om de grens met Oostenrijk en vliegverbindingen van Griekenland naar Duitsland. Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière verwees naar de reeks terreuraanslagen in Duitsland en elders in Europa. Volgens hem schiet zo de bescherming van de Europese buitengrenzen tekort en is er een grote illegale migratie in de Schengenzone. De verlenging van de controles tot 11 mei is overeengekomen met de betrokken staten, zei hij. Ook is de EU op de hoogte gebracht.

Denemarken bracht eveneens de Europese Commissie op de hoogte dat de grenscontroles met zes maanden worden verlengd, tot 12 mei, aldus nieuwsagentschap Ritzau. Ook Denemarken verwijst naar de terreurdreiging. De controles waren in januari ingevoerd vanwege de stijgende vluchtelingencijfers.