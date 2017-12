Duitse piloten weigeren al maanden asielzoekers te deporteren, 222 vluchten gestrand LB

16u19

Bron: Die Welt, USA Today 0 Getty Bemanningsleden verklaarden dat ze niet willen deelnemen aan het terugsturen van mensen naar Afghanistan, waar het geweld nog niet geweken is na jaren van oorlog en de bezetting door westerse troepen. Vluchtelingencrisis Duitse piloten hebben de voorbije maanden meer dan 200 vluchten aan de grond gehouden nadat ze weigerden betrokken te zijn bij de deportatie van geweigerde asielzoekers.

Tussen januari en september werden op die manier 222 vluchten geannuleerd, zo blijkt uit cijfers van de Duitse overheid. Het leeuwendeel van die vluchten moest vanop de luchthaven van Frankfurt vertrekken. Duitse media melden dat 85 van de getroffen vluchten door Lufthansa en dochterbedrijf Eurowings werden verzorgd.

Duitsland is een populaire bestemming voor vluchtelingen. Bondskanselier Angela Merkel toonde zich op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom in 2015 ontvankelijk voor de migratie. Van het anderhalf miljoen mensen dat toen Duitsland binnenkwam, was een derde afkomstig uit een ander EU-land.

Volgens Die Welt behandelde het Duitse federale kantoor voor migratie en vluchtelingen in de eerste helft van het voorbije jaar 388.000 asielaanvragen.

Ook in Groot-Brittannië is een geval bekend van een piloot van British Airways die weigerde een geweigerde asielzoeker terug naar Afghanistan te vliegen. Samim Bigzad zou teruggebracht worden naar de stad waar de taliban hem met de dood had bedreigd.