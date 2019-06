Duitse kapitein riskeert 20 jaar cel voor het redden van meer dan 1000 migranten op zee Florian Van Impe

12 juni 2019

12u07

Bron: DailyMail 5 Vluchtelingencrisis De Duitse Pia Klemp wordt in Italië berecht voor hulp bij illegale immigratie, nadat haar boot in 2017 in beslag werd genomen. Aanhangers van de 35-jarige uit Bonn beschrijven haar als een humanitair persoon die persoonlijk verantwoordelijk was voor honderden reddingsoperaties, m aar de Italiaanse autoriteiten beweren dat ze met smokkelaars samenspande.

Op foto’s van undercover-agenten zouden schepen van mensensmokkelaars de asielzoekers “escorteren” voordat ze worden overgebracht naar hulpboten. Klemp heeft er echter op gewezen dat die belastende foto’s in Malta en niet in Libië werden genomen.

Italië, onder invloed van de extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, heeft ook besloten Klemp te verbieden om rond hun kusten te varen. Ze wordt al onderzocht sinds haar schip, de Iuventa, in de zomer van 2017 in beslag werd genomen.

In een gesprek met de Zwitserse krant Basler Zeitung zei ze dat ze in Italië tot 20 jaar gevangenisstraf en ‘vreselijke’ boetes kan krijgen. Ze is echter wel bereid om haar vervolging te bestrijden tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, indien nodig.

Ze heeft ook de steun van 80.000 mensen die een petitie hebben ondertekend waarin ze er bij Italië op aandringen de aanklacht in te trekken. De auteur van de petitie zei dat het aanklagen van Klemp en collega’s van particuliere reddingsschepen een signaal zou zijn van ‘onvoorwaardelijke overgave van de mensheid in Europa’.

Ze vertelde de krant dat het ergste van het voorval is dat het geld dat ze zal gebruiken voor haar juridische verdediging - deels ingezameld door middel van donaties - gebruikt had kunnen worden voor reddingsoperaties.“Maar het ergste is al gebeurd”, zei ze. “Reddingsmissies op zee zijn gecriminaliseerd.”

Salvini, de vice-premier van Italië, heeft het voortouw genomen bij de aanpak van de migratie sinds de populistische regering van het land in 2018 aan de macht kwam. De minister van Buitenlandse Zaken heeft herhaaldelijk de toegang geweigerd aan mediterrane migranten en heeft reddingsschepen van buitenlandse NGOS geweigerd. In een reeks kleurrijke verklaringen heeft hij verklaard dat migranten Italië alleen zouden zien ‘op een ansichtkaart’ of ‘door een telescoop’.

Klemp is kritisch over hem, maar zei dat een deel van de schuld ook bij de Europese Unie ligt, omdat zij er niet in slaagt “haar waarden te herdenken: mensenrechten, het recht op leven, het recht om asiel aan te vragen en de plicht van zeevarenden om mensen die op zee in gevaar zijn, te redden”.

Het aantal migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten is sterk gedaald sinds een piek in 2015, toen Europa geconfronteerd werd met de ergste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.