Donald Tusk pleit voor Europese eenheid bij migratievraagstuk LB

13u48

Bron: ANP 0 REUTERS Vluchtelingencrisis "De EU moet een oplossing vinden voor de verdeeldheid die, simpel gezegd, tussen oost en west bestaat over het migratievraagstuk. Dit onderwerp roept zo veel emotie op dat we het zelfs moeilijk vinden om er gemeenschappelijke taal voor te vinden."

Dat zei EU-president Donald Tusk voor het begin van de tweedaagse EU-top in Brussel. De Pool ligt onder vuur van de Europese Commissie en enkele lidstaten waaronder Nederland omdat hij heeft gezegd dat verplichte quota voor asielzoekers voor verdeeldheid zorgen in de EU en bovendien inefficiënt zijn. De EU-leiders gaan daar vanavond over discussiëren.

Verdeelsleutel

Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije weigeren mee te doen aan het mechanisme om asielzoekers bij een crisis te verdelen over de EU. Ze zijn wel bereid op een andere manier bij te dragen en kondigden aan 35 miljoen euro in het speciale EU-Afrikafonds te storten.

"Dit is een duidelijk signaal dat we willen samenwerken", zei de Hongaarse premier Viktor Orban over het "aanzienlijke'" bedrag. Het geld is voor het beschermen van de Europese buitengrenzen en het wegnemen van de grondoorzaken van migratie in Afrika, zei hij. "We doen dit omdat we geloven in de eenheid van Europa".

Solidariteit

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker reageerde tevreden. "Dit is het bewijs dat de vier landen op een lijn met de rest van de EU-landen zitten als het gaat om solidariteit met Griekenland en Italië. Ik ben een gelukkig mens vandaag".

Intussen loopt een rechtszaak tegen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije bij het Europees Hof van Justitie vanwege hun weigering om asielzoekers op te nemen gewoon door. Volgens een EU-diplomaat "kan het niet zo zijn dat we zaken als de solidariteit in de EU afschaffen".