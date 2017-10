Commissie: "Francken heeft privacy van asielzoekers genegeerd" 13u06

Bron: Belga 2 Photo News Staatssecretaris Theo Francken gaat volgens de Privacycommissie twee keer in de fout. Vluchtelingencrisis Twee adviezen hebben kritiek geuit op twee wetsontwerpen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat schrijft Le Soir vandaag. Het gaat in het bijzonder over het respecteren van de privacyregels.

Beide lijvige teksten moeten de Europese asielregels harmoniseren. Ze kregen eerder groen licht in de bevoegde Kamercommissie. Donderdag staan ze op de agenda van de plenaire Kamer.

Lees ook 500 Leuvense studenten betogen tegen asielbeleid van Theo Francken

Vrije instemming?

Een van de maatregelen in de ontwerpen houdt in dat de autoriteiten toegang mogen vragen tot gegevens op de gsm of laptop van een asielzoeker. De Privacycommissie stelt zich vragen bij de vrije instemming van de asielzoeker, terwijl hem een mogelijke opsluiting boven het hoofd hangt. Ze ziet ook onvoldoende garanties tegen arbitraire beslissingen en maatregelen. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN bepleit in dezelfde zin voor minder intrusieve maatregelen.

Het is niet uitgesloten dat de oppositie donderdag een advies bij de Raad van State aankondigt, waardoor de bespreking van de tekst een poos wordt uitgesteld.