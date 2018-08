Bijna 8.000 migranten vrijwillig terug naar huis vertrokken uit Griekenland ADN

07 augustus 2018

16u22

Bron: ANP 0 Vluchtelingencrisis Bijna 8.000 migranten zijn sinds het begin van dit jaar vrijwillig teruggekeerd uit Griekenland naar hun thuisland. Dat maakte de Griekse politie vandaag bekend.

"Dit zijn mensen die zich realiseren dat ze geen kans hebben om asiel te krijgen in de EU en vrijwillig en veilig terug willen keren", zei een Griekse politiefunctionaris. Alleen al in de maand juli keerden 841 mensen terug naar hun thuisland, vooral naar Albanië, Irak en Pakistan.

De repatriëringen vinden plaats in nauwe samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het IOM biedt migranten een terugreis onder bescherming van veiligheidsautoriteiten. Voordat de vluchtelingen in het vliegtuig stappen, krijgen ze een bedrag van 500 tot 1.500 euro als start voor hun leven in hun thuisland.