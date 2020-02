Bijna 190 migranten gered voor kust van Zuid-Spanje ADN HAA

11 februari 2020

21u25

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Voor de Zuid-Spaanse kust zijn drie boten ontdekt met bijna 190 migranten, die allen in veiligheid werden gebracht.

Twee boten met 119 mensen aan boord werden gisterenavond al opgemerkt en naar de haven van Malaga gebracht. Een derde boot was aanvankelijk vermist, maar werd uiteindelijk na uren zoeken door een vrachtschip opgemerkt. De 69 migranten werden door de Spaanse reddingsdiensten naar de haven van Motril in Granada gebracht.



Onder de migranten die werden gered, zijn naar verluidt 40 vrouwen en 10 minderjarigen. Ze komen allemaal uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en staken in Marokko van wal. De bootvluchtelingen stellen het naar omstandigheden goed.

