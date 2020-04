België wil niet-begeleide minderjarigen overbrengen uit Griekse kampen WDw

08 april 2020

13u59

Bron: Belga 12 Vluchtelingencrisis België heeft zich aangesloten bij de groep van EU-lidstaten die niet-begeleide minderjarigen willen overnemen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag meegedeeld.

Begin vorige maand had de Europese Commissie een oproep gelanceerd aan de lidstaten om 1.600 minderjarige migranten zonder begeleiding over te nemen van Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven momenteel ongeveer 40.000 migranten in overvolle opvangkampen.

Tiental lidstaten

België en Bulgarije hebben zich bij de groep van bereidwillige lidstaten aangesloten, zo meldde een woordvoerder woensdag. Die groep telt intussen een tiental lidstaten. De Duitse regering stemt in met de overbrenging van vijftig jongeren, Luxemburg kondigde eerder al de opvang van twaalf minderjarigen aan. Ook Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië toonden zich eerder al bereid.

Lees ook:

Antwerpse fotografe op eerste rij bij nakende corona-uitbraak vluchtelingenkamp Lesbos: “Social distancing? Onmogelijk” (+)

Migrantenkamp nabij Athene in quarantaine na ontdekking van 21 coronagevallen