België vangt geen migranten van schepen in Maltese wateren op ADN

08 januari 2019

14u46

Bron: Belga 4 Vluchtelingencrisis Ons land gaat niet in op de Europese vraag om migranten die vastzitten op twee schepen in Maltese wateren op te vangen. Dat heeft het kernkabinet van de regering in lopende zaken vandaag beslist.

De Europese Commissie riep vorige week de lidstaten van de Europese Unie op "meer solidariteit" aan de dag te leggen en een akkoord te bereiken over de opvang van een vijftigtal migranten die op de Middellandse Zee zijn gered door twee ngo-schepen.

Het gaat om de Sea-Watch 3 met 32 migranten aan boord een een schip van Sea-Eye met 17 mensen aan boord. De twee schepen van Duitse ngo's zijn al meer dan twee weken op zoek naar een haven om aan te meren. Wegens de almaar slechter wordende omstandigheden aan boord hebben de boten wel toestemming gekregen van Malta om beschutting te zoeken in Maltese wateren.

Het kernkabinet besliste vandaag de migranten niet in ons land op te vangen, zegt de woordvoerder van premier Charles Michel. Ons land kent immers al veel asielaanvragen, wat toont dat we solidair zijn, legt hij uit. Bovendien is er geen sprake van een piek op de route naar Malta en zit de regering momenteel in lopende zaken, luidt het.

Bij de Commissie bevestigde men vandaag dat er "intense contacten" op diplomatiek niveau gaande zijn. "De lidstaten moeten blijk geven van concrete solidariteit. De mensen aan boord moeten veilig en zonder bijkomende vertraging aan wal kunnen gaan", zo verklaarde de woordvoerder van de Commissie.

Volgens een Europese diplomatieke bron zouden Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Ierland, Roemenië, Malta, Portugal en Italië bereid zijn om een deel van de migranten op te vangen. Malta zou echter eisen dat er niet alleen een akkoord wordt bereikt over deze 49 mensen, maar ook over 249 andere migranten die het land de voorbije dagen en weken op zee heeft gered.