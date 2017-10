België vangt één vluchteling per 208 inwoners op: "Veel te weinig" FT

13u52 0 BELGA Vluchtelingen in de rij voor een slaapplaats in het Brusselse Maximiliaanpark. Vluchtelingencrisis België moet dringend een extra inspanning doen om vluchtelingen te hervestigen als het wil voldoen aan het Europese hervestigingsplan. Dat zegt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Momenteel vangen we in ons land één vluchteling per 208 inwoners op.

In Turkije worden meer dan drie miljoen vluchtelingen opgevangen, of één vluchteling per 25 inwoners. In Duitsland zijn er dat 669.500 of één per 113 mensen. Volgens de gegevens van 11.11.11 staat Libanon derde in de rij met meer dan een miljoen vluchtelingen, wat neerkomt op één vluchteling per vijf inwoners. Wij doen het een pak minder goed, met één vluchteling per 208 inwoners.

Vier procent

Net op het moment dat de Europese Unie vraagt om een grotere inspanning te doen, blijkt het plan dat België hanteert om vluchtelingen te hervestigen, dus weinig ambitieus. Dat stellen alvast 11.11.11, Caritas International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Oxfam Solidariteit in een gepubliceerd dossier.



Vorige maand maakte Europa duidelijk dat het de komende twee jaar 50.000 kwetsbare vluchtelingen naar de Unie wil halen. Dat is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de 23.000 hervestigingen in Europa tussen 2015 en 2017. "Wereldwijd zijn er 1,2 miljoen mensen die nood hebben aan hervestiging. Daarvan neemt de EU dus 4% voor haar rekening", zegt 11.11.11 in een verklaring.



Wat precies met hervestiging wordt bedoeld? Het is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land. Het gaat dus om mensen die al formeel erkend zijn als vluchteling. De maatregel is bedoeld voor vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land, maar die ook geen afdoende bescherming of lokale integratieperspectieven kunnen krijgen in het eerste land van opvang.

Geen Afrikaanse vluchteling

De huidige regering engageerde zich voor 2015 en 2016 om een groep van 550 vluchtelingen uit conflictgebieden naar hier te laten komen. Uiteindelijk werden in 2015 slechts 276 mensen hervestigd, in 2016 waren het er 452. Dit jaar kondigde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) aan dat België 450 Syriërs uit Libanon en Jordanië zou hervestigen. Daarnaast zouden nog eens 100 Congolese vluchtelingen vanuit Oeganda worden overgebracht. "Tot nu toe werd echter nog geen enkele vluchteling uit een Afrikaans land overgebracht", zegt 11.11.11.

De zwaarste last van de vluchtelingencrisis wordt door de armste landen gedragen 11.11.11

"De zwaarste last van de vluchtelingencrisis wordt door de armste landen gedragen", concludeert de koepel. "De overgrote meerderheid (86%) van de mensen op de vlucht wordt opgevangen in de conflictlanden zelf of door hun buurlanden." Het is volgens 11.11.11 niet correct dat het land dat geografisch het dichtstbij ligt, de volle verantwoordelijkheid voor de opvang krijgt. Opvang en bescherming van vluchtelingen moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn, luidt het.