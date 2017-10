AzG: "Politiegeweld tegen migranten is een constante in Europa" HA

Bron: Belga 0 REUTERS Vluchtelingencrisis De politie van EU-lidstaten Kroatië, Hongarije en Bulgarije blijft zich schuldig maken aan geweld tegen migranten. Ook minderjarige migranten zijn daarvan het slachtoffer, zegt Artsen zonder Grenzen (AzG) in een persbericht.

Volgens cijfers van de hulporganisatie maakten in de eerste helft van 2017 92 procent van de minderjarige migranten die zich bij mobiele medische hulpposten van de hulporganisatie aanboden, melding van fysiek geweld door Kroatische, Hongaarse en Bulgaarse politiediensten. De Bulgaarse politiediensten waren verantwoordelijk voor 48 procent van de geweldplegingen.



Geweld tegen kinderen en jongeren is volgens Stéphane Moissaing, hoofd van de missie van Artsen zonder Grenzen in Servië, een constante. Hij zegt dat de agressies in de meeste gevallen worden gepleegd door de politiediensten van EU-landen Kroatië, Hongarije en Bulgarije. Al meer dan een jaar horen medewerkers van de hulporganisatie dezelfde verhalen van jongeren die geslagen, vernederd en door honden aangevallen worden, aldus nog Moissaing.

14.000 vluchtelingen gerepatrieerd uit Griekenland

Nog vandaag raakte bekend dat uit Griekenland sinds begin dit jaar bijna 14.000 migranten naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd. Het merendeel van de terugkeerders is afkomstig uit Albanië, Pakistan, Irak, Georgië en Noord-Afrikaanse landen, aldus de Griekse politie. Omdat ze weinig kans maakten op asiel hadden ze aanvaard dat er voor hen geen legale kans bestond om in Europa te blijven. Alleen al in september werden 1.598 repatriëringen uitgevoerd.



Het repatriëringsprogramma wordt gesteund door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM geeft de migranten de kans op een terugreis onder bescherming van de veiligheidsdiensten. Voor de mensen vertrekken, krijgen ze een bedrag tussen de 500 en 1.500 als starterspremie voor het leven in hun thuisland.

