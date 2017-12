Amper helft vluchtelingen Duinkerke kan terecht in winternoodopvang SI

Archiefbeeld vluchtelingenkamp in Duinkerke. Vluchtelingencrisis Sinds de eerste winterprik kunnen vluchtelingen in de buurt van het Franse Duinkerke terecht in een noodopvangcentrum in een sportcentrum in Groot-Sinten. Maar amper de helft van de ongeveer 300 vluchtelingen in de buurt kan daar beroep op doen. Dat meldt vzw Humain, die de precaire situatie ter plaatse op de voet volgt.

De vluchtelingenproblematiek blijft aanhouden in Noord-Frankrijk, ook al zijn de grootste tentenkampen ontruimd, zoals de Jungle in Calais. Meer zelfs, voor een 300-tal vluchtelingen in de buurt van Duinkerke is de situatie enkel verslechterd, omdat ze nu buiten moeten overleven in de buurt van het park Puythouck. Daar zijn er geen voorzieningen noch schuilplaatsen.

Sinds kort kunnen ongeveer 150 mensen verblijven in een lokaal sportcentrum. De meest kwetsbaren zoals gezinnen met kinderen, niet-begeleide minderjarigen en alleenstaande mannen kregen op die manier tijdelijk onderdak. Het gaat om Koerden, Afghanen en Syriërs. Alle mensen, en zelfs de kinderen, slapen er op dekens op de grond. Enkele ngo's, zoals vzw Humain, zorgen daar voor medische begeleiding en voedsel.

Weinig verschil met leven in struikgewas

"Wij zijn niet onder de indruk van dit opvanginitiatief", zegt Sofie D'Hulster, voorzitter van de Belgische organisatie vzw Humain. "Er is weinig verschil met het leven in het struikgewas. Wie wel een plaats kon bemachtigen heeft het warm, kan douchen en veilig overnachten. Structureel verandert er niets." Het is bovendien onduidelijk hoelang de noodopvang open blijft. Voor evenveel mensen is er helemaal geen plaats in het sportcentrum. "Elke dag staan tientallen mensen in de kou te wachten aan de ingang in de hoop om toegelaten te worden. Sommigen keren 's avonds noodgedwongen terug naar het natuurdomein, anderen slapen tegen de gevel van het centrum onder dekens die ze toegestopt krijgen", aldus D'Hulster.

En wie overleeft in het struikgewas wordt constant opgejaagd door de politie die alle spullen onbruikbaar maakt. "De situatie kan zo niet blijven duren. Er is nood aan een degelijk transitcentrum in Noord-Frankrijk, net zoals in Parijs het geval is. Het zou een doorgang kunnen zijn voor mensen die vanuit België en Zuid-Frankrijk aankomen. Daar kunnen ze even tot rust komen en zich in veiligheid informeren over hun optie. Zowel Noord-Frankrijk als de Belgische kuststreek zijn gebaat met een degelijke opvang van deze migranten en vluchtelingen. Allemaal hebben ze een identiteit en een leven. Nu zijn ze veroordeeld tot het doelloos ronddolen", besluit D'Hulster.