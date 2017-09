Amnesty: "België engageert zich niet voldoende voor hervestiging asielzoekers" ib

Bron: Belga 2 Jan De Meuleneir - Photo News Vluchtelingen in Brussel begin deze maand. Vluchtelingencrisis Met 976 asielzoekers die sinds 2015 zijn hervestigd, is België nog ver verwijderd van 3.812 mensen die in Griekenland en Italië zijn aangekomen en die België zou opvangen. Proportioneel zit België zelfs onder het Europese gemiddelde, terwijl Malta, Finland en Ierland de lidstaten zijn die het akkoord het meest respecteren. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International vandaag.

De juridische verplichting tot hervestiging eindigt niet in september, maar de beslissingen die in 2015 zijn genomen door de Raad van de Europese Unie, slaan op alle personen die toegelaten worden en zijn aangekomen in Griekenland en Italië tot en met 26 september 2017. De lidstaten hebben slechts 28,7 procent bereikt van het doel dat bepaald is voor die datum (160.000).



Verantwoordelijkheid ontvluchten

"Twee jaar na het akkoord over het programma, lijkt het erop dat het merendeel van de lidstaten van de EU de vluchtelingen en asielzoekers in de steek hebben gelaten, door hun verantwoordelijkheden te ontvluchten en duizenden mensen aan hun lot over te laten in Italië en Griekenland", aldus Iverna McGowan, directrice van het Europees bureau van Amnesty International. "De landen van de Europese Unie moeten een stap vooruit zetten en de beloften nakomen die ze hebben gemaakt, of het risico lopen dat ze voor het Europees Hof worden gedaagd en mogelijk ernstige straffen riskeren."



Polen en Hongarije namen tot op heden geen enkele asielzoeker uit Italië of Griekenland op. Slovakije aanvaardde 16 van de 902 asielzoekers die het land waren toegewezen, Tsjechië slechts 12 van 2.691. Die landen respecteren het akkoord het minst van de EU-lidstaten.



Engagement

Malta is het enige land dat het quotum heeft gehaald. Noorwegen en Liechtenstein nemen vrijwillig deel aan het programma en kwamen hun engagement na, om respectievelijk 1.500 en 10 mensen te hervestigen. Voorts zijn ook Finland (94 procent) en Ierland (76,5 procent) op de goede weg.



Amnesty International roept de Europese regeringen op meer te doen om de opvangquota te halen, en om individuen op te vangen die bescherming nodig hebben via andere wegen, zoals werkvisa's of procedures voor gezinshereniging.