Al meer dan duizend mensen in de Middellandse Zee verdronken dit jaar ADN

02 oktober 2019

15u20

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Al meer dan duizend vluchtelingen zijn dit jaar in de Middellandse Zee verdronken. Volgens Dominik Bartsch, vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), moet er uitgegaan worden van 1.028 overlijdens. In 2018 telde UNHCR 2.277 doden en vermisten.

"Het is het zesde jaar op rij dat er meer dan duizend mensen verdrinken in de Middellandse Zee. De situatie is een moreel fiasco en volkomen onacceptabel", stelt Bartsch.

Hij ziet het akkoord tussen Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta over een voorlopige oplossing voor reddingsacties op zee als een belangrijk initiatief. Volgens dat akkoord moeten geredde asielzoekers die aan land gebracht worden binnen de vier weken over deelnemende EU-landen verdeeld worden. Uiteindelijk moet er een regeling komen die in alle lidstaten geldt, en die de Dublin-afspraken opvolgt. Momenteel is het land waar de vluchteling voor het eerst voet op Europese bodem zette verantwoordelijk voor het behandelen van de asielaanvraag.

"Er is een draagkrachtiger mechanisme nodig, opdat mensen die in de Middellandse Zee gered worden niet als gijzelaars wekenlang onder vaak schandelijke omstandigheden op de boot moeten blijven", verklaart Bartsch. "Het probleem kan met een goed systeem opgelost worden." Bovendien wordt opvang niet gegarandeerd, "maar moeten mensen het recht hebben om hun asielaanvraag in te dienen".

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) komt bijna twee derde van het aantal sterfgevallen in de Middellandse Zee om het leven op de route van Noord-Afrika naar Italië. Sinds 2014 stierven al minstens 15.000 vluchtelingen in de Middellandse Zee.