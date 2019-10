Al 13 doden, allemaal vrouwen, bij bootramp met migranten in Lampedusa ADN

07 oktober 2019

11u51

Bron: Belga, ANP 5 Vluchtelingencrisis In de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa is afgelopen nacht een boot met vluchtelingen gekapseisd. De Italiaanse kustwacht heeft intussen dertien lichamen geborgen, alle slachtoffers zijn vrouwen. Er werden ook 22 mensen gered. Op de boot zaten ongeveer vijftig mensen.

Hoe het vaartuig is kunnen omslaan, is onduidelijk - maar de kustwacht laat weten dat de boot “zwaar overbeladen” was en dat de weersomstandigheden slecht waren. Onder de opvarenden waren ook kinderen.

De boot was vanuit Tunesië vertrokken om de oversteek naar Europa te maken. Aan boord waren vermoedelijk vooral Tunesiërs en migranten uit West-Afrika.



Bij het oversteken van de Middellandse Zee zijn dit jaar al ruim duizend mensen omgekomen, aldus een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.