Acteur Richard Gere brengt voedsel naar 121 migranten aan boord van gestrand reddingsschip Redactie

10 augustus 2019

11u08

Bron: AP 3

De bekende acteur Richard Gere is aan boord gegaan van het migrantenschip Open Arms. Het schip redde negen dagen geleden 121 migranten uit de Middellandse Zee. Sindsdien dobbert het reddingsschip echter voor de kust van Lampedusa, omdat het de havens van Italië en Malta niet in mag. Het schip wacht op een beslissing van andere Europese landen. Gere is aan boord gegaan om het schip te voorzien van eten, omdat de voedselvoorraad zo goed als op was. Hij sprak er ook met de migranten die gered zijn.