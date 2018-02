Aantal asielaanvragen in Europa vorig jaar met 43 procent gedaald ADN

01 februari 2018

14u39

Bron: Belga 1 Vluchtelingencrisis Vorig jaar ontvingen de 28 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen bijna 707.000 asielaanvragen. Dat zijn er 43 procent minder dan in 2016, zo blijkt vandaag uit voorlopige gegevens van het Europese asielondersteuningsbureau EASO. Er werd wel nog meer asiel aangevraagd dan voor het losbarsten van de vluchtelingencrisis in 2015.

In totaal ontvingen de dertig landen in 2017 706.913 asielaanvragen. Dat zijn er beduidend minder dan in 2016 en 2015, toen de vluchtelingencrisis haar piek bereikte. Voor het vijfde jaar op rij kwamen de meeste aanvragen van Syriërs, maar het aantal slonk wel tot 98.000 dossiers. Irakezen, Afghanen en Nigerianen volgen op ruime afstand met elk ruim 40.000 aanvragen.

"We zitten op de goede weg. Deze aanzienlijke daling weerspiegelt het verminderde aantal aankomsten in Europa. Dat komt door de collectieve inspanningen die we de voorbije jaren hebben geleverd om de migratiestromen beter te beheren en onze grenzen te beschermen", zo reageerde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos.

De dertig landen leverden vorig jaar 981.615 beslissingen af in eerste aanleg. Zo'n veertig procent van die beslissingen leverde de aanvrager de status van vluchteling of subsidiaire bescherming op. De erkenningsgraad lag 17 procent lager dan in 2016, maar dat is niet onlogisch. Het aantal aanvragen uit landen met een hoge erkenningsgraad als Syrië en Eritrea daalde, terwijl er meer beslissingen werden genomen over aanvragen van asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zoals Afghanistan, Nigeria en Pakistan.

Eind vorig jaar wachtten er nog steeds 462.532 asielzoekers op een beslissing in eerste aanleg, een halvering in vergelijking met het einde van 2016.