94 migranten weigeren schip te verlaten in Libië omdat ze naar Italië willen

Vierennegentig migranten die naar Italië willen gaan, weigeren een containerschip in Libië te verlaten. Een week geleden werden ze gered van de verdrinkingsdood, zegt kolonel Tawfik Amohammed van de Libische kustwacht.

Volgens de kolonel had het containerschip de migranten gered van een zinkende boot voor de kust van de Libische stad Misrata. Het containerschip was op weg van Italië naar de Libische stad, om daar een lading auto's te lossen. De Libische kustwacht had het schip gevraagd de migranten op te pikken, aangezien het gebied te afgelegen was voor de kustwacht om er tijdig te geraken.

Onderhandelingen

"Toen we de migranten vroegen het schip te verlaten, weigerden ze en vroegen ze hen naar Italië te brengen", aldus de kolonel. Volgens de functionaris willen sommigen wel ontschepen, maar houden anderen hen tegen. "Er zijn onderhandelingen gaande met de migranten, waardoor zij die willen ontschepen, dat kunnen doen."

Mensenrechtengroepen en medische hulporganisaties staan de migranten op het schip bij. Het gaat vooral om Afrikanen, onder wie ook een kind en een vrouw.

Kadhafi

Sinds de val van het regime van Kadhafi in 2011 heerst er chaos en anarchie in Libië, een rijke oliestaat. Het land is verscheurd met twee regeringen, waarvan slechts één internationaal wordt erkend. Verschillende gewapende milities strijden er om de macht. De chaos zorgt ervoor dat ook islamistische groeperingen en mensensmokkelaars zich in het land schuilhouden. Libië is sinds de val van Kadhafi een toegangspoort tot Europa voor mensen die op de vlucht voor zijn voor oorlog, vervolging en armoede.