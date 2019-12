71 migranten onderschept in bootjes op het Kanaal ADN

26 december 2019

16u31

Bron: ANP 0 Vluchtelingencrisis Op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn 71 migranten op bootjes onderschept. De kustwacht van Frankrijk en die van Engeland ontdekten meerdere bootjes met verschillende aantallen migranten die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk.

Rond 04.00 uur vanochtend werden veertien mensen uit een bootje gered. Ze werden gevonden door een marinehelikopter en met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis in Boulogne-sur-Mer gebracht. Daar waren nog acht migranten heengebracht die waren gevonden toen ze op het punt van vertrekken stonden. De Britse kustwacht trof een aantal boten dicht bij elkaar aan met in totaal 49 mensen aan boord. Veel van de migranten waren ook onderkoeld.



Veel vluchtelingen proberen vanuit de haven van Calais in Frankrijk de oversteek te maken naar Engeland, in de hoop daar asiel te krijgen.