63 vermisten bij schipbreuk in Middellandse Zee IB

03 juli 2018

03u06

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis In de Middellandse Zee zijn sinds zondag 63 migranten vermist nadat hun rubberboot is gezonken voor de kust van Libië. Dat zegt de kustwacht van het Noord-Afrikaanse land. Italië maakte rond dezelfde tijd bekend dat het extra schepen schenkt aan Libië om migranten die op weg zijn naar Europa te onderscheppen.

Volgens generaal Ayoub Kacem konden 41 migranten worden gered. Zij gaven aan dat er in totaal 104 mensen aan boord waren van de boot, die zonk ter hoogte van Garabulli (noordwesten).

De Libische kustwacht redde daarnaast bij twee verschillende operaties in totaal 235 andere migranten uit de Middellandse Zee, onder wie 54 kinderen en 29 vrouwen. Ze werden naar Tripoli gebracht.

Met de nieuwe schipbreuk komt het aantal vermiste migranten in de Middellandse tussen vrijdag en zondag op 170.

Extra Italiaanse schepen

De Libische kustwacht krijgt meer schepen van Italië om migranten die op weg zijn naar Europa, te onderscheppen. Dat heeft de Italiaanse regering gisterenavond bekendgemaakt.

Volgens de minister van Transport, Danilo Toninelli, gaat het om twaalf schepen. Tien komen er uit de vloot van de Italiaanse kustwacht, de overige twee uit de vloot van de Guardia di Finanza, die onder meer verantwoordelijk is voor de strijd tegen drugssmokkel.

Harde lijn

De nieuwe Italiaanse regering voert een migratiebeleid van de harde lijn. Ze wil dat alle migranten die in de Middellandse Zee worden onderschept of gered, naar Libië worden gebracht. Schepen van ngo's die migranten te hulp schieten mogen niet meer aanmeren in Italiaanse havens.

De Libische kustwacht kreeg vorig jaar al vier schepen van Italië. Rome biedt daarnaast ook geld en opleidingen aan het Noord-Afrikaanse land.