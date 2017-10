44 vluchtelingen raken verblijfsvergunning kwijt nadat ze met vakantie gingen naar land waaruit ze gevlucht waren KVDS

Bron: Belga 0 belga Vluchtelingencrisis Het voorbije anderhalf jaar zijn 44 vluchtelingen hun verblijfsvergunning kwijtgespeeld omdat ze met vakantie gingen naar hun thuisland. De meerderheid van hen zijn Irakezen en Afghanen. Dat berichten Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Niet elke vluchteling die hier asiel krijgt, blijft daarna de hele tijd in ons land. Dat is ook niet verplicht. Maar wanneer blijkt dat die persoon voor een aantal weken terugkeerde naar het land dat hij ontvluchtte, gaat er bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een belletje rinkelen.

Het afgelopen anderhalf jaar kwam het in 118 gevallen tot een onderzoek. Dat leidde tot de intrekking van 44 verblijfsvergunningen. Ongeveer de helft van de dossiers wordt momenteel nog onderzocht. In achttien gevallen werd de vergunning niet ingetrokken.



Begrafenis

"Het Commissariaat beoordeelt geval per geval", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Er is een verschil tussen iemand die even over en weer vliegt voor een begrafenis of om papieren te regelen en iemand die daar voor drie maanden met vakantie is. In dat laatste geval kan er nog moeilijk sprake zijn van een gevaarlijke situatie."



Niet zelden vertrekken de betrokkenen vanaf een luchthaven in onze buurlanden (Schiphol, Düsseldorf of Frankfurt). Omgekeerd speelde de Belgische luchthavenpolitie ook al vijftig dossiers door aan de immigratiediensten van andere Europese landen. Staatssecretaris Francken roept zijn Europese collega's vandaag in Luxemburg op om nog meer informatie te delen.