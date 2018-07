40% meer doden op Middellandse Zee dan gedacht HA

Het aantal migranten dat dit jaar op de Middellandse Zee om het leven is gekomen of vermist wordt, ligt 40 procent hoger dan aanvankelijk gedacht. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het agentschap van de Verenigde Naties, dat in Genève gevestigd is, gelooft dat van begin dit jaar tot 1 juli 1.405 mensen omkwamen. Gisteren sprak het VN-agentschap van meer dan duizend doden.

De stijging is niet te wijten aan nieuwe tragedies met boten op zee, aldus Julia Black, gegevensspecialist bij IOM. Wel trok het agentschap het precieze aantal migranten van drie schipbreuken op 19 en 20 juni na. Minstens 215 mensen lieten het leven op deze twee dagen. De telling van vandaag omvat ook ongeveer 218 migranten die vrijdag en zondag voor de kust van Libië verdronken.



Los hiervan berekende de Italiaanse researcher Matteo Villa van de denktank ISPI dat bijna 10 procent van de bootvluchtelingen die zich in juni vanuit Libië aan de oversteek waagden, omkwamen of vermist worden. Dit is het hoogste percentage "sinds overheden in 2016 accuraat begonnen te registreren", schreef Villa op Twitter. In mei lag het aantal doden en vermisten volgens zijn gegevens op 0,25 procent.

In absolute cijfers vertrokken vorige maand bijna 7.000 migranten uit Libië, tegen bijna 25.000 in juni 2017, zei Villa.