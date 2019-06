32 Venezolaanse vluchtelingen verdronken onderweg naar Curaçao ses

12 juni 2019

17u40

Een boot met 32 Venezolaanse vluchtelingen die op weg was naar het eiland Curaçao is gezonken. Dat zegt Luis Stefanelli, een politicus in de oppositie.

Een groep migranten vertrok vrijdag met een speedboot vanuit een dorp in de staat Falcón, in het noordwesten van het land. Hun familiekeden hebben sindsdien niets meer van hen vernomen. De boot zou gezonken zijn. Het is al de derde keer in een paar weken tijd dat een boot met Venezolaanse migranten kapseist.

Volgens de Verenigde Naties zijn sinds 2015 al vier miljoen mensen het land ontvlucht. Een ernstige economische crisis zorgt al jaren voor een hoge werkloosheid en een tekort aan voedsel en medicijnen. Honderdduizenden mensen zouden in nood verkeren in het land dat ironisch genoeg beschikt over enorme olievoorraden.

‘Nalatige regering’

“Niemand heeft nog iets gehoord van familie op de boot, wat maakt dat we het ergste vrezen”, zegt Stefanelli. Hij beschuldigt de regering van grove nalatigheid omdat ze geen teams inzette om te zoeken naar de vermistten.

Het Nederlandse eiland Curaçao ligt op ongeveer 40 kilometer van de Venezolaanse kust. Volgens de politicus betaalde elke vluchteling 400 dollar (350 euro) voor de overtocht, en dat in een land waar het minimumloon amper 7 dollar (6 euro) bedraagt.

Het grootste deel van de vluchtelingen uit Venezuela vluchten naar landen binnen Latijns-Amerika, maar ook de Caraïbische eilanden vangen een significant aantal vluchtelingen op.