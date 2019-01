2019 nog maar twee dagen bezig, maar Spaanse kustwacht redde al 325 bootvluchtelingen ADN

02 januari 2019

20u21

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Tijdens de twee eerste dagen van 2019 heeft de Spaanse kustwacht 325 bootvluchtelingen gered die de oversteek van de Middellandse Zee probeerden te maken. Gisteren werden 111 mensen gered op de Alboranzee en in de straat van Gibraltar, vandaag waren er dat 214.

Sinds afgelopen zomer is Spanje de plek in Europa waar de meeste illegale migranten toekomen, nog voor Griekenland en Italië.

De kustwacht is nog op zoek naar een andere boot met migranten die in nood verkeert.

Vorig jaar lieten zeker 769 migranten het leven op dit deel van de Middellandse Zee, tussen het noorden van Afrika en Spanje. Dat was volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) drie keer meer dan over geheel 2017.



Dat maakt de route niet de dodelijkste voor vluchtelingen, want in 2018 kwamen minstens 1.278 migranten om het leven die Italië en Malta probeerden te bereiken. Het is volgens het IOM wel de meest gebruikte route.

Gisteren vond de Guardia Civil ook twee Afrikaanse vluchtelingen in matrassen die vastgebonden waren op het dak van een auto. Dat gebeurde in Melilla, de Spaanse enclave, bij een controle aan de grens met Marokko.