119 migranten gered voor de kust van Zuid-Spanje ADN

11 februari 2020

11u37

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Voor de Zuid-Spaanse kust zijn twee boten met 119 migranten ontdekt die naar de haven van Málaga zijn gebracht. Daar werden ze door een ploeg van het Rode Kruis opgevangen, meldt de hulporganisatie op Twitter.

Naar een derde boot met waarschijnlijk 67 mensen aan boord wordt nog gezocht, berichten Spaanse media op gezag van de autoriteiten. De drie boten staken in Marokko van wal.

De Spaanse hulpdiensten zetten onder meer een vliegtuig in bij de redding gisterenavond op de Alboránzee. Onder de passagiers zijn naar verluidt 26 vrouwen en vijf minderjarigen. Ze komen allemaal uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Hun toestand is goed.



Steeds weer proberen mensen vanuit Marokko over de Middellandse Zee de Spaanse kusten te bereiken.