11.11.11 zet kwaad bloed met deze tweet: "Smakeloos" 10u05 0 11.11.11 Vluchtelingencrisis Ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 heeft heel wat kwaad bloed gezet met een tweet om hun campagne "Allemaal Mensen" te promoten. Daarbij wordt staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) in beeld gebracht als vluchtelinge.

"Sommigen vluchten om politieke redenen. Anderen ook. #AllemaalMensen", klinkt het. 11.11.11 beeldt Demir daarbij af als iemand die van Antwerpen naar Genk is gevlucht omwille van "politieke redenen", naast een Iraakse vrouw die omwille van dezelfde reden van Bagdad naar Antwerpen is gevlucht.



Twitterend Vlaanderen is alvast 'not amused'. "Smakeloos, ondoordacht en kwetsend", is maar een van de vele negatieve commentaren die op de tweet volgden. "Mijn laatste gift hebben jullie gehad", klinkt het verder nog.



Staatssecretaris Demir wenst voorlopig niet te reageren op de tweet, zo klinkt het bij monde van haar raadgever Bart Suys.