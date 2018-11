11.11.11 waarschuwt voor te vroeg terugsturen van Syrische vluchtelingen Redactie

09 november 2018

07u28

De ngo voor ontwikkelingssamenwerking 11.11.11. waarschuwt in het nieuwe rapport "Long Road to Return" voor de risico's van het te vroeg terugsturen van Syrische vluchtelingen die in Libanon verblijven. De situatie in Syrië is allesbehalve veilig voor terugkerende vluchtelingen, klinkt het.

Libanon heeft de voorbije jaren al meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Het land kreunt onder die grote aantallen. De afgelopen maanden werd de druk op Syrische vluchtelingen in Libanon om terug te keren naar Syrië dan ook gevoelig opgevoerd. Zeker nu het Syrische regime zo goed als volledig het westen en centrum van het land opnieuw in handen heeft en de rust er min of meer is teruggekeerd.

In juli 2018 stelde Rusland - een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad - een grootschalig terugkeerprogramma voor, waarbij 1,7 miljoen Syriërs op korte termijn moeten terugkeren. De Russische regering zoekt uitdrukkelijk Europese steun voor dit programma, en eist dat de EU onvoorwaardelijk meebetaalt aan de heropbouw van Syrië. Maar dat is een gevoelige kwestie in Europa, aangezien Assad wordt beschuldigd van het gebruiken van chemische wapens tegen zijn bevolking.

Geen garantie voor veiligheid

Volgens 11.11.11. zijn er momenteel echter onvoldoende garanties voor de fysieke en materiële veiligheid van de Syriërs die moeten terugkeren. Zo dreigen miljoenen Syriërs permanent onteigend te worden door een reeks nieuwe wetten.

Tegelijk wordt de toestand van de Syriërs die in Libanese kampen verblijven steeds dramatischer, en dat terwijl de hulp afneemt door de "vermoeidheid van de donoren". Dat geldt ook voor België, van wie de financiële bijdrage voor hulp aan Libanon tussen 2015 en 2018 daalde met 52 procent.

Lasten verdelen

11.11.11 dringt er bij de EU op aan om enkel mee te werken met de Russische terugkeerprogramma's als gegarandeerd kan worden dat de vluchtelingen veilig en vrijwillig kunnen terugkeren. Daarnaast moet de EU meer inspanningen doen om de humanitaire situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon te verbeteren. En tot slot moeten de Europese Unie en de individuele lidstaten de bereidheid tonen om de lasten te verdelen, door meer vluchtelingen te hervestigen buiten Libanon.

"Ondoordachte terugkeer en een blanco cheque voor heropbouw dragen enkel bij aan meer instabiliteit en creëren de voedingsbodem voor de opkomst van een Islamitische Staat 2.0", besluit Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.