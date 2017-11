1.235 migranten in 48 uur tijd gered op de Middellandse Zee ADN

19u27

Bron: Belga 2 getty Archiefbeeld van mei. Een reddingswerker helpt een man uit het water nadat een houten boot met meer dan 500 bootvluchtelingen kapseisde nabij Lampedusa, Italië. Meer dan 30 mensen kwamen om. Vluchtelingencrisis Op de Middellandse Zee zijn binnen de twee dagen 1.235 mensen gered. Dat deelde de woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie, Flavio Di Giacomo, vandaag op Twitter mee zonder meer details bekend te maken over de reddingsoperaties.

Het aantal geredde mensen binnen de 48 uur is daarmee duidelijk hoger dan het aantal van de laatste oktoberweek, waarin volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dagelijks deels geen of maximaal 48 geredde migranten in Italië aan land werden gebracht.

Sinds augustus komen in Italië duidelijk minder migranten aan, die de gevaarlijke overtocht vooral vanuit Libië over de Middellandse Zee naar Europa wagen. Die trend zette zich ook in oktober voort. Nadat in september rond de 6.300 mensen in Italië Europese bodem bereikten, waren het er in oktober bijna 6.000. In mei en juni lagen de cijfers met telkens rond de 23.000 migranten een veelvoud hoger. Die ontwikkeling was vermoedelijk te wijten aan het werk van de Libische kustwacht, die ook met de steun van de Italiaanse marine, de territoriale wateren van Tripoli beter controleerde en de mensen terug naar Libië stuurde.

Een marineschip had gisterenavond bij de redding van tientallen migranten ook zeven lijken geborgen, aldus het persbureau Ansa. Ook de hulporganisatie SOS Méditerranée was gisteren betrokken bij reddingsoperaties. Bij een van die operaties sprongen verschillende mensen zonder zwemvest in paniek in het water, tweette de organisatie. De private hulporganisatie van Sea Watch kondigde vandaag de ingebruikname van een nieuw schip aan, dat met een lengte van 55 meter en een volume van 500 ton elke periode van het jaar inzetbaar is. Volgens de IOM zijn dit jaar al 2.800 mensen in de Middellandse Zee om het leven gekomen.