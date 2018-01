1.000 vluchtelingen overleven in Noord-Franse kuststreek TK

Bron: Belga 1 AFP Vluchtelingencrisis Ongeveer 1.000 vluchtelingen overleven tussen de bossen en struiken van de Noord-Franse kuststreek, en dan in het bijzonder in het recreatiedomein Puythouck in Duinkerke, op een boogscheut van de Belgische grens. Dat meldt vzw Humain die ter plaatse hulp biedt aan de vluchtelingen. Bovendien is er een schurftepidemie uitgebroken in Puythouck, maar ook in het noodopvangcentrum waar kwetsbare gezinnen met kinderen terecht kunnen.

Sinds de brand in het Camp de la Linière in Duinkerke en de ontmanteling van de Jungle in Calais blijven veel vluchtelingen ronddolen, vooral dus in en rond het domein Puythouck. Voorzieningen zijn er niet. Zo is sinds kort het enige kraantje dat koud stromend water voorzag afgesloten door de overheid. Hierdoor is er geen enkele toegang tot drinkbaar water.

Tijdens de eerste winterprikken werd er wel noodopvang voorzien in een nabijgelegen sportcentrum. De meest kwetsbaren, zoals gezinnen met kinderen, niet-begeleide minderjarigen en alleenstaande mannen, kregen op die manier tijdelijk onderdak. Recentelijk brak daar echter een schurftepidemie uit. Ook in Puythouck is er schurft vastgesteld. "De manier hoe deze mensen door de dag moeten komen is een aanfluiting van het internationaal humanitair recht voor vluchtelingen", zegt vzw Humain. "Frankrijk verzaakt al maanden aan het verschaffen van zorg en correcte asielinformatie voor gestrande mensen in Nord-Pas de Calais. Er is al maanden een nijpend tekort aan voeding. Alle hulp komt uitsluitend van burgers en hulporganisaties zoals vzw Humain, Gynaecologen Zonder Grenzen en lokale initiatieven."

Vzw Humain uit grote bezorgdheid over de mensen die geen opvang hebben in het centrum, en meer bepaald de niet-begeleide minderjarigen. Het grote probleem is dat veel vluchtelingen ten prooi vallen van mensensmokkelaars, en dat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten en hun asielmogelijkheden.

De afgelopen maand stierven al drie vluchtelingen, onder wie een 15-jarige jongen, terwijl ze een manier zochten om in Groot-Brittannië te geraken. Het kind stierf na een aanrijding op A16-snelweg. Enkele weken ervoor kwam een Afghaan om toen de vrachtwagen waar hij in zat een ongeluk had.